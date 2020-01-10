أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مصر ترفض "مغالطات وتضليل" بيان إثيوبيا بشأن اجتماع سد النهضة

06:14 م الجمعة 10 يناير 2020
مصر ترفض "مغالطات وتضليل" بيان إثيوبيا بشأن اجتماع سد النهضة

مفاوضات سد النهضة بأديس أبابا

وكالات:

رفضت مصر، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة، الذي عُقد اليومين الماضيين في أديس أبابا، وقالت إنه تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت مصر: إن "البيان الإثيوبي انطوى على تضليل مُتعمد وتشويه للحقائق"، مشيرة إلى أنه قدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، بالإضافة لواقع ما دار في هذا الاجتماع والاجتماعات الوزارية الثلاث التي سبقته الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

سد النهضة الخارجية الاثيوبية مصر مياه النيل

الخبر التالى:

بلومبرج : مقتل خمسة أشخاص في انفجار بغربي باكستان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان