مصر ترفض "مغالطات وتضليل" بيان إثيوبيا بشأن اجتماع سد النهضة

وكالات:

رفضت مصر، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة، الذي عُقد اليومين الماضيين في أديس أبابا، وقالت إنه تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت مصر: إن "البيان الإثيوبي انطوى على تضليل مُتعمد وتشويه للحقائق"، مشيرة إلى أنه قدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، بالإضافة لواقع ما دار في هذا الاجتماع والاجتماعات الوزارية الثلاث التي سبقته الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.