بومبيو: العقوبات على طهران ستشمل مسؤولين إيرانيين كبار

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية الجديدة الموقعة على إيران ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني "الذين انخرطوا في قتل المحتجين"، ومن هم على صلة بالهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": "العقوبات ضد إيران سياسية ودبلوماسية".

وأوضح "واشنطن كانت تمتلك معلومات عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد المصالح الأميركية".