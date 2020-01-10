الكرملين: بوتين والسيسي أكدا ضرورة حل الأزمة الليبية سلميًا

وكالات:

أكد الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا هاتفيًا الوضع في ليبيا، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحل الأزمة بالوسائل السلمية.

وأشار الكرملين في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الطرفين عبرا عن ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية بالوسائل السلمية عن طريق تعزيز الحوار السياسي بين أطراف النزاع.

وأضاف البيان، أنه "جرى بحث القضايا الراهنة للعلاقات الثنائية، وفي المقام الأول، التعاون في مجال الطاقة النووية، وتم التأكيد على مواصلة تطوير التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه. وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات".