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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على إيران بسبب هجومها على التحالف

05:59 م الجمعة 10 يناير 2020
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على إيران بسبب هجومها على التحالف

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

وكالات:

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن بلاد ه فرضت عقوبات على النظام الإيراني بسبب الهجوم على القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عقوبات جديدة وقعتها واشنطن على طهران، دخلت حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة ستعلن عنها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي، أمس الخميس، ونقلتها وكالة رويترز.

واتهم التحالف الدولي قوات موالية لإيران في العراق، بشن هجمات على معسكر تابع للتحالف، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة آخرين.

ستيفن منوتشين الخزانة الأمريكية إيران دونالد ترامب

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