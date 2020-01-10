وكالة: صندوقا الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يتعرضا للتلف

وكالات:

قالت وكالة مهر الإيرانية، إن صندوقي الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، الأربعاء الماضي، لم يتعرضا للتلف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم، أنه من المرجح أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة، سقطت بصاروخ إيراني.

وأضاف ستولتنبرج، في كلمة له اليوم الجمعة "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، نفى أمس الخميس، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ إيراني.

ويؤيد رئيس الوزراء البريطاني، والكندي فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.

فيما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر أن صاروخًا أصاب الطائرة الأوكرانية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، إن ما يثار حول تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، الأربعاء الماضي، بصواريخ، هو أمر "غير ممكن"، لافتًا إلى إقلاع العديد من الرحلات الداخلية والخارجية في طهران في اللحظة التي سقطت فيها الطائرة الأوكرانية.

وأكدت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران، ربما قالت وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران تحطمت بسبب صاروخ إيراني عن طريق الخطأ.