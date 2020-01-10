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الناتو يعلن استئناف مهمة الحلف في العراق في الوقت المناسب

05:44 م الجمعة 10 يناير 2020
الناتو يعلن استئناف مهمة الحلف في العراق في الوقت المناسب

ينس ستولتنبرج

وكالات:

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يانس ستولتنبرج، إنه أكد لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استئناف مهمة الحلف في العراق في الوقت المناسب.

وأكد ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي ببروكسل، عقب مشاركته باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المهم الآن أن ندعم العراق، وقد تكلمت مع مهدي عن الوضع في العراق وأكدت له أننا سنستأنف مهمة الحلف التدريبية لقوات العراقية حين يكون الوقت والأمن مناسبين".

وفي سياق متصل، أكد أنه من المرجح أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة، سقطت بصاروخ إيراني.

وأضاف ستولتنبرج، في كلمة له اليوم الجمعة "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية".

حلف الناتو يانس ستولتنبرج العراق

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وكالة: صندوقا الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يتعرضا للتلف
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