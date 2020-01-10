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"ايكاو" تتلقى تقريرًا أوليًا من إيران بشأن حادث الطائرة الأوكرانية

04:02 م الجمعة 10 يناير 2020
"ايكاو" تتلقى تقريرًا أوليًا من إيران بشأن حادث الطائرة الأوكرانية

إيكاو

جنيف - أ ش أ

تلقت منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" إشعارًا رسميًا وتقريرًا أوليا من إيران عن حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران أمس الأول الأربعاء، وذلك في إعمالا بأحكام الملحق الثالث عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي، والخاص بالتحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

ودعت المنظمة الدولية- في بيان اليوم الجمعة- إلى تجنب التكهنات بشأن الأسباب المحتملة وراء الحادث ريثما يسمح بإغلاق التحقيق وفقا لأحكام اتفاقية الطيران المدني وإقرار النتائج الرسمية.

وأشارت إلى لوائحها التي توضح كيفية اختيار الدول المشاركة في عمليات التحقيق في الحوادث، والعملية التي تفضى إلى إصدار التقرير الأولى عن نتائج التحقيق (خلال 30 يوما من وقوع الحادث) والتقرير النهائي (في أسرع وقت ممكن أو خلال 12 شهرا من وقوع الحادث) بعد الانتهاء من عملية التحقيق.

وقالت المنظمة إن التقارير النهائية في نهاية الأمر تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات الرسمية عن الأسباب والعوامل التي أسهمت في وقوع الحادث، فضلا عن أي توصيات رسمية بشأن إمكانية تعديل أطر سلامة الطيران ذات الصلة بالحادث في المستقبل.

ولفتت إلى أنها لا تشارك عادة في التحقيقات في حوادث الطيران إلا عندما تطلب منها المساعدة مباشرةً من الدولة أو الدول المخولة بذلك بموجب اتفاقية الطيران المدني، حيث تنطوي هذه المساعدة عادةً على قيام (إيكاو) بدور المراقب الرسمي أو توضيح مختلف الاشتراطات الفنية الواردة- إن طلب ذلك منها.

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ايكاو نظمة الطيران المدني الدولي جنيف حادث الطائرة الأوكرانية الخطوط الأوكرانية

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