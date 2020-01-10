وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت (فيديو)

وكالات:

تداول عدد من المغردين، فيديو للحظة وفاة داعية فلسطيني، أثناء إلقائه موعظة في حفل بدولة الكويت.

وبحسب ما تم تناقله، فإن "الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب)، المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته".

وتذكر بعض المواقع الخليجية، أن أبو خطاب من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 سنة.