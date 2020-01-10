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وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت (فيديو)

03:32 م الجمعة 10 يناير 2020
وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت (فيديو)

وفاة داعية فلسطيني

وكالات:

تداول عدد من المغردين، فيديو للحظة وفاة داعية فلسطيني، أثناء إلقائه موعظة في حفل بدولة الكويت.

وبحسب ما تم تناقله، فإن "الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب)، المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته".

وتذكر بعض المواقع الخليجية، أن أبو خطاب من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 سنة.

الكويت فلسطين محمود عبداللطيف عبدالباقي وفاة داعية

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