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الجيش الليبي يأمر بمنع إبحار السفن إلى ميناءي مصراتة والخمس

03:03 م الجمعة 10 يناير 2020
الجيش الليبي يأمر بمنع إبحار السفن إلى ميناءي مصراتة والخمس

ميناء مصراتة

طرابلس- (أ ش أ):

أمر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، مصلحة الموانىء والنقل البحري بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.

وقال الجيش الليبي- وفقا لقناة (سكاي نيوز) عربية- إن الأمر بمنع السفن التجارية من الإبحار للميناءين يأتي على خلفية إعلان النفير العام.

من جهتها، ردت مصلحة الموانىء والنقل البحري، بالطلب من مدراء الموانىء بعدم إرسال السفن التجارية إلى ميناءي مصراتة والخمس باعتبارهما منطقة عمليات عسكرية.

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الجيش الليبي إبحار السفن ميناء مصراتة

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