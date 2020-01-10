الجيش الليبي يأمر بمنع إبحار السفن إلى ميناءي مصراتة والخمس

طرابلس- (أ ش أ):

أمر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، مصلحة الموانىء والنقل البحري بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.

وقال الجيش الليبي- وفقا لقناة (سكاي نيوز) عربية- إن الأمر بمنع السفن التجارية من الإبحار للميناءين يأتي على خلفية إعلان النفير العام.

من جهتها، ردت مصلحة الموانىء والنقل البحري، بالطلب من مدراء الموانىء بعدم إرسال السفن التجارية إلى ميناءي مصراتة والخمس باعتبارهما منطقة عمليات عسكرية.