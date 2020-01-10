طالبة دكتوراة ولاجئين ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

ماينتس/طهران - (د ب أ):

أعرب معهد ماكس بلانك الألماني لأبحاث البوليمرات عن أسفه إزاء وفاة طالبة دكتوراة، 29 عاما، في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران.

وكتب المعهد على موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة أن زميلة المعهد "توفيت في الحادث المأساوي بالقرب من مسقط رأسها طهران".

ومن بين ضحايا الطائرة المقيمين في ألمانيا، أفغانية حاصلة على اللجوء 30 عاما، وابنتها 8 أعوام وابنها 5 أعوام.

وقال عمدة مدينة فيرل الألمانية، ميشائيل جروسمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه العائلة تعيش منذ سنوات في مدينته، مستندا في بياناته إلى شقيق المرأة المقيم أيضا في فيرل.

ولا تحمل المرأة أو طفلاها الجنسية الألمانية.

وأدى الحادث إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، متجهة من طهران إلى كييف. وتتكثف الدلائل حول احتمالية سقوط الطائرة بعد تعرضها لقصف بصاروخ إيراني.

وتتوفر لدى الحكومتين البريطانية والكندية -بحسب بياناتهما - معلومات تشير إلى أن هذا هو سبب السقوط. وترجح الولايات المتحدة هذه النظرية أيضا. وعلى المستوى الرسمي، فإن التحقيق في معرفة أسباب سقوط الطائرة لا يزال مستمرا.