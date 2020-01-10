السيستاني يندد بانتهاكات سيادة العراق في ظل الأزمة بين واشنطن وطهران

وكالات:

ندد ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بالهجمات الأخيرة التي استهدفت أراضي بلاده خلال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أنها انتهاكات خطيرة لسيادة العراق.

وقال السيستاني، اليوم الجمعة، إن "ما وقع في الأيام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة".

واضاف أن "المطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتم وضع حدّ لها بسبب الإصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها

واستطرد: "من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه".

وطالب الأطراف المعنية إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية "ولا يضيعوا فرصة التوصل إلى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء إلى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه إلى إرادة الشعب ويكون حكمًا رشيدًا يعمل لخدمة جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية".