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رئيس وزراء استراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودًا

11:59 ص الجمعة 10 يناير 2020
رئيس وزراء استراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودًا

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كانبيرا - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا.

ووصف موريسون -في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية- حادث الطائرة الأوكرانية ب"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن.

ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.

يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس الأول الأربعاء بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.

هذا المحتوى من

Asha
سكوت موريسون سقوط الطائرة الأوكرانية كانبيرا استراليا

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