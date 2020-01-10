السويد تطالب بإجراء تحقيق "شفاف" في تحطم الطائرة الأوكرانية

ستوكهولم- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إن بلاده تؤيد "إجراء تحقيق سريع وشامل ويتسم بالشفافية" في حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران، بعدما تردد أنها أسقطت بصاروخ.

وذكر بيان أصدره مكتب لوفن، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الوزراء تحدث في وقت متأخر أمس الخميس مع نظيره الكندي جاستن ترودو، حيث اتفق الاثنان على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع فجر أمس الأول الأربعاء.

كما اتفق لوفين وترودو أيضا على أنه "يجب السماح للدول المتضررة، بأن تسهم بخبراتها الوطنية في التحقيق، ومنحها إمكانية المتابعة الشاملة له".

وقال ترودو أمس الخميس إن "معلومات من مصادر مختلفة" أشرات إلى أن طائرة الركاب الأوكرانية أسقطها صاروخ سطح-جو إيراني.

وكان على متن الطائرة ما لا يقل عن 10 مواطنين من السويد.

وتحدث لوفن أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واتفقا على التعاون الوثيق بين البلدين في التحقيق.