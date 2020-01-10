"رفع الاستعداد للمستوى 3".. استنفار أمني في الكويت بعد توترات إيران وأمريكا ​

الكويت- (أ ش أ):

رفعت قوات الجيش والحرس الوطني في الكويت حالة الاستعداد إلى المستوى (3)، وهي الاستنفار والاستعداد المتكامل للقوات، بعد تزايد وتيرة الأحداث بالعراق، وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت مصادر رفيعة مطلعة - في تصريح نشرته جريدة (الأنباء) الكويتية اليوم "الجمعة" - إن الجهات العسكرية والأمنية، وجهات أخرى تتأهب بكل قواتها للانتشار في جميع المواقع الحيوية والمنشآت المهمة في الكويت؛ وذلك للحفاظ على أمن وأمان واستقرار البلاد.

وأضافت المصادر أن هناك عملية رصد ومراقبة من قبل القطاعات الأمنية والعسكرية على مدار الساعة، ورفع جاهزية جميع الأجهزة المعنية حول المنشآت المهمة والحيوية، مشيرة الى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية؛ وذلك لتأمينها من أي اعتداءات قد تتعرض لها، في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.

كما كشفت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت توجيهاتها وتعليماتها الى جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية والتخصصية، بالحجز الكلي ورفع حالة الاستعداد الأمني في أمن الحدود، والسواحل، والجهات المختصة الداخلية والخارجية، والأمن الجنائي، والأمن العام، والعمليات، والمرور، والنجدة، والأمن الخاص، أما القطاعات الأخرى وهي الإدارية والتخصصية، فتكون في وضع الاستعداد عند الطلب والمساندة.