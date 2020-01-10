اليابان تطلب من الانتربول اصدار إشعار توقيف ضد زوجة غصن

طوكيو - (د ب أ):

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية "انتربول" إصدار إشعار توقيف بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة .

وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.

وكان ممثلو الإدعاء في اليابان قد أصدروا يوم الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، الموجودة حاليا في لبنان، لاتهامها بالشهادة الزور.

وحضرت كارول غصن مؤتمرا صحفيا لزوجها في بيروت أمس الأول الأربعاء، عندما خرج الرجل البالغ من العمر 65 عاما في أول ظهور علني له منذ هروبه المذهل من اليابان أواخر الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي إن السلطات اللبنانية أصدرت يوم الخميس قرارا بمنع سفر غصن إلى الخارج بعد مثوله أمام النيابة العامة في بيروت، كما طلب منه تسليم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية بموجب قرار الحظر.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم استجواب غصن بشأن صدور مذكرة الاعتقال الحمراء ضده من الانتربول بموجب طلب من اليابان، التي تسعى لاعتقاله.

ووفقًا للمصدر، سيستمر سريان مفعول حظر السفر حتى يقوم الادعاء العام في لبنان بمراجعة ملف غصن، الذي لم تسلمه اليابان بعد.