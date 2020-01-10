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الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الهجمات الإرهابية غرب أفريقيا

08:14 ص الجمعة 10 يناير 2020
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الهجمات الإرهابية غرب أفريقيا

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا والساحل، مضيفة أن الإرهاب حوّل تركيزه أكثر نحو غرب القارة الأفريقية، وبات يهدد الدول الساحلية في تلك المنطقة بشكل متزايد.

وقال محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا - وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية - إن معدل الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الهجمات الإرهابية زادت بمقدار خمسة أضعاف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016.

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الهجمات خلفت في دول المنطقة 4 آلاف قتيل على الأقل العام الماضي، مقارنة بنحو 770 قتيلا عام 2016، حيث قتل في بوركينا فاسو وحدها 1800 شخص العام الماضي، مقارنة بـ80 شخصا عام 2016.

وتنفذ التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة عدة هجمات من أجل الحصول على الأسلحة أو تأمين منافذ للتهريب، وفقا للأمم المتحدة، التي حثت دول المنطقة على الوفاء بالتزاماتها من أجل التصدي للإرهاب والتطرف في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة غرب أفريقيا هجمات إرهابية

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