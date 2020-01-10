إيران: سنسمح لخبراء بوينج بالمساعدة في تحديد سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

طهران - (د ب أ):

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، إن إيران ستسمح لخبراء من أوكرانيا علاوة على خبراء من شركة بوينج بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية الذي وقع هذا الأسبوع في طهران.

وأعلن زادة عبر التلفزيون الإيراني أنه تم ابلاغ المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، مشيرا إلى أن المجلس الامريكي عين ممثلاً للمساعدة في التحقيق.

وستقود التحقيق هيئة الطيران المدني الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة خبراء بوينج في التحقيق.