حركة الشباب تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية صومالية

مقديشو - (د ب ا):

أعلنت حركة الشباب الصومالية سيطرتها على قاعدة عسكرية في منطقة “عرا-غدود” القريبة من مطار مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب، حسبما ذكر اليوم الأربعاء موقع "الصومال الجديد"الإخباري.

وأشارت الحركة إلى أنها تمكنت من الاستيلاء على المنطقة الواقعة في إقليم باي، إثر قتال مع قوات ولاية جنوب الغرب، بحسب الموقع.

وقال سكان محليون إن المقاتلين وقوات الولاية خاضوا اشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى دون تقديم أرقام.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من إدارة جنوب الغرب على ادعاء حركة الشباب سيطرتها على منطقة قريبة من مطار عاصمتها.

من جهة اخرى، أعلن الجيش الصومالي أنه قام بتحرير سبع قرى من مقاتلي حركة الشباب في معارك وقعت في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب غرب الصومال.

ونقل موقع "الصومال الجديد" عن قائد الفوج 16 من القوات الصومالية الخاصة عثمان عبد المالك مالن قوله إن قواته قتلت 20 عنصرا من حركة الشباب.

وأضاف أن الحرب ضد حركة الشباب ستستمر حتي يتم تحرير إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو من قبضة الحركة.

وتسعى حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، إلى إسقاط الحكومة في مقديشو.