مجلس النواب الليبي يبحث تداعيات مذكرتي التفاهم مع تركيا الإثنين المقبل

طبرق/ليبيا - (د ب ا):

دعا مجلس النواب الليبي في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، في بنغازي؛ لمناقشة تداعيات الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة فايز السراج الباطلة.

ووفق ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم، كان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت حكومة الوفاق قد وقعت يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم مع السراج، حيث تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.