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رئيس الوزراء التونسي: 40% نسبة النساء في الحكومة الجديدة

09:12 م الأربعاء 01 يناير 2020
رئيس الوزراء التونسي: 40% نسبة النساء في الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي

وكالات:

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الاربعاء، أن نسبة النساء في تركيبة حكومته تقارب 40%.

وقال الجملي في تصريح صحفي عقب لقاء بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، أنه "سلم رئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة الجديدة التي تتألف من 40 % من النساء"، مشيرًا إلى أن "من بين النساء المعينات في الحكومة موظفة عملت في وزارة الخارجية"، دون أن يحدد منصبها.

واضاف أن "معدل أعمار أعضاء الحكومة هو في حدود 50 سنة، وأنّ أصغر الوزراء يبلغ من العمر 31 سنة، فيما يبلغ أكبر وزير عمرًا 69 عامًا".

الحكومة التونسية قيس سعيد قصر قرطاج تونس

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