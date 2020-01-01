بلومبرج: بومبيو يرجئ زيارته لأوكرانيا بعد أحداث سفارة بلاده بالعراق

واشنطن - (د ب ا):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، سوف يرجئ زيارته لأوكرانيا في أعقاب الاحتجاجات ضد سفارة بلاده في العراق.

كان من المقرر أن يصل بومبيو إلى أوكرانيا غدًا الجمعة، في زيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على دعم واشنطن لكييف وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الإثنين الماضي.

وكان من المقرر أن يزور بومبيو أيضا بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.