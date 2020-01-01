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نتنياهو: سأطلب الحصانة البرلمانية ضد تهم الفساد الموجهة ضدي

08:51 م الأربعاء 01 يناير 2020
نتنياهو: سأطلب الحصانة البرلمانية ضد تهم الفساد الموجهة ضدي

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطلب الحماية البرلمانية، لمنع محاكمته ضد تهم الفساد الموجهة ضده.

وقال نتنياهو، بحسب هيئة البث الإسرائيلي إن الحصانة البرلمانية ستكون مؤقتة وليست إلى الأبد.

وتابع "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية".

والجمعة الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020.

ويجوز للكنيست منح نتنياهو حصانة في جميع الحالات التي يتهم فيها بالرشوة، والاحتيال وانتهاك الثقة، أو لبعضها فقط.

بنيامين نتنياهو تهم الفساد الاحتلال الاسرائيلي الكنيست الاسرائيلي

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