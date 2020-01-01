مقتل 16 وإصابة 5 آخرين في أعمال شغب بسجن مكسيكي

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

إندلع اشتباك في أحد السجون شمالي المكسيك ما خلف 16 قتيلا على الأقل و5 مصابين، وفقا لصحيفة إكسيلسيور الوطنية.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إن العنف إندلع بعد ظهر يوم الثلاثاء في سجن سيني جويليس للرجال في ولاية زاكاتيكاس.