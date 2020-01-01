بيروت: الاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد يخالف الاتفاقيات الدولية

بيروت - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن الاعتداء الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، يخالف أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تقضي بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشددة على وجوب احترام الاتفاقية الدولية.

كما أعربت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن استنكارها الاعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية من خلال قصفها لأراض عراقية.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن أملها في عودة الهدوء والأمن في أسرع وقت ممكن إلى العراق، من خلال احترام سيادته والالتزام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول.