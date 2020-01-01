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المبعوث الأممي يحث الأطراف المتصارعة باليمن على مواصلة العمل

07:11 م الأربعاء 01 يناير 2020
المبعوث الأممي يحث الأطراف المتصارعة باليمن على مواصلة العمل

مارتن جريفيث

صنعاء - (د ب أ):

حث مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، جميع أطراف الصراع على مواصلة العمل نحو بناء الثقة.

وقال جريفيث في تغريدة: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم".

وفي وقت سابق، أكد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، وصول 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.

وثمن المالكي الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.

مارتن جريفيث اليمن الحرب اليمنية الحوثيون

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