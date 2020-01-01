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رئيس الوزراء التونسي المكلف يقدم لقيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة

07:09 م الأربعاء 01 يناير 2020
رئيس الوزراء التونسي المكلف يقدم لقيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة التونسية المُكلَّف، الحبيب الجملي

وكالات:

أعلنت الرئاسة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، قدم التشكيل الحكومي الجديد للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن سعيد طلب من البرلمان تحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الجملي.

وأضاف البيان "سيتولى رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة السيد الحبيب الجملي".

الحبيب الجملي الحكومة التونسية قيس سعيد

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