السفارة الأمريكية في بغداد تعلق جميع أعمالها القنصلية حتى إشعار آخر

وكالات:

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بعد يوم من اقتحام مناصرون للحشد الشعبي الموالي لإيران محيط السفارة الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة.

وقالت السفارة في بيان "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".

وكانت حشود من المحتجين انطلقوا في تظاهروا ببغداد أمس، احتجاجًا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي، ما أدى إلى مقتل 25 مسلحًا، وذلك ردًا على مقتل جندي أمريكي.

وكان مقر اللواء"45" بالحشد ‏الشعبي في قضاء "القائم" بمحافظة الأنبار قد تعرض، يوم الأحد الماضي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا و51 ‏جريحًا.

يذكر أن فرنسا تعد حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، كما أن لها وجود عسكري في العراق، خاصة في مجال تدريب القوات العراقية.