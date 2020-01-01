العراق: انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة الأمريكية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، انسحاب جميع المحتجين، ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات قبالة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة اليوم "شهد محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد، احتجاجات واعتصام من قبل المحتجين يوم أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم، تخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

وأضاف البيان "بناءً على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها، ودعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للإنسحاب من محيطها وانهاء الاحتجاحات والاعتصام" وقال:" أن رسالتهم قد وصلت".

وأوضح البيان "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاحات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل".