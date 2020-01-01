توقعات حول إجراء اليابان محادثات مع لبنان بشأن المدير السابق لنيسان

طوكيو - (د ب أ):

توقع مسؤول ياباني رفيع المستوى اليوم الأربعاء، أن تجري بلاده محادثات مع لبنان عبر القنوات الدبلوماسية حول فرار كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن تصريح اليوم يمثل بعض المؤشرات المبكرة حول الكيفية التي تخطط طوكيو للرد بها، بعد أن قام الرئيس السابق لشركة نيسان موتور وشركة رينو إس إيه بالهروب من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إنه ليس لدى الحكومة اليابانية التفاصيل المختلفة حول هذا الموضوع، بما في ذلك كيفية فرار غصن من اليابان ومكان وجوده الحالي بالضبط.

يشار إلى أنه ليس بين لبنان، التي نشأ بها غصن ويحمل جنسيتها، واليابان معاهدة تسليم مطلوبين، وليس من الواضح ما ستتبعه الحكومة اليابانية في مفاوضاتها الدبلوماسية.