فرنسا تدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

باريس - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، أن بلادها تدين بشدة هجوم آلاف المتظاهرين المؤيدين لإيران أمس الثلاثاء، على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، معربة عن تضامنها التام مع الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "فرانس 24 " عن الوزيرة قولها، إن فرنسا تدين بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق، ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، معربة عن تضامنها التام مع الولايات المتحدة.

وكانت حشود من المحتجين انطلقوا في تظاهروا ببغداد أمس، احتجاجًا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي، ما أدى إلى مقتل 25 مسلحًا، وذلك ردًا على مقتل جندي أمريكي.

وكان مقر اللواء"45" بالحشد ‏الشعبي في قضاء "القائم" بمحافظة الأنبار قد تعرض، يوم الأحد الماضي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا و51 ‏جريحًا.

يذكر أن فرنسا تعد حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، كما أن لها وجود عسكري في العراق، خاصة في مجال تدريب القوات العراقية.