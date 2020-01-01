كيف احتفلت عائلة ترامب بالعام الجديد؟ (صور)

كتبت- هدى الشيمي:

احتفلت عائلة دونالد ترامب بالعام الجديد في منتجعه مارالاجو في ولاية فلوريدا، بالتزامن مع استمرار المشكلات التي يواجهها الرئيس الأمريكي في الداخل والخارج.

حضر الاحتفال أبناء الرئيس الأربعة مستشارته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وتيفاني، واريك وزوجته لارا، بالإضافة إلى محامي الرئيس الشخصي رودي جولياني، إلا أن ابنه الأكبر دونالد ترامب الابن تغيب عن الحفل.

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن ترامب استغل تواجده في مارلاجو كي يحذر إيران من أن الولايات المتحدة سوف تهزمها سريعاً، ووصف السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي، زعيمة مجلس النواب، بأنها شخصية مبالغ فيها، بينما كانت تنظر إليه زوجته ميلانيا.

قال الرئيس الأمريكي لدىوصول بعض أعضاء حزبه الجمهوري: "سوف يكون عاماً رائعاً".

جاء الاحتفال بالتزامنمع اقتحام مُحتجين عراقيين للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد الجدار الخارجي للمبنى، واضرام النيران في الأعلام وتحطيمهم للكاميرات، ووجه ترامب أصابع الاتهام لإيران، وألقى باللوم عليها فيما جرى.

وفي الوقت نفسه، بدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تسوء كثيرًا، خاصة بعد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية، أمس الأربعاء.

أكد كيم جونج أون أنه لن يقوم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة النووية، إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها العدائية تجاه بيونجيانج.

لم يُظهر ترامب، حسب سي إن إن، أي علامات التوتر، بل على العكس أكد أن العلاقات مع بيونجيانج جيدة، ووصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه "رجل يلتزم بكلامه".

وبخصوص محاكمته المُرتقبة في الكونجرس، قال ترامب إنه لا يهتم بالأمر. وتابع: "سأكون سعيدًا بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أي خطأ".

تردد ترامب على مارالاجو أكثر من مرة هذا العام، وكان من بينها تلك التي توجه فيها إلى المنتجع بعد يومين من إدانة مجلس النواب الأمريكي له بعرقلة العدالة واساءة استغلال منصبه، وقالت "سي إن إن" إنه قضى تلك الزيارة محاولاً التوصل إلى استراتيجية تساعده في محاكمته المُرتقبة في مجلس الشيوخ.

أوضح الرئيس الأمريكي، حسب سي إن إن، أنه قضى أغلب يومه يتابع مُستجدات وتطورات ما يجري في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، نافياً ما نشرته وسائل الإعلام عن أنه كان يلعب الجولف في ذلك الوقت.

قال ترامب في اصرار: "لم أكن العب الجولف، عقدت اجتماعات في أماكن عدة، بينما ذكر اتابع وضع السفارة الأمريكية في العراق، وهو ما لا أزال أقوم به حتى الآن".

فيما أشارت سي إن إن إلى أن ترامب سافر إلى ملعب الجولف خاصته صباح الثلاثاء، قبل أن يعود إلى منتجعه بعد ساعة. وبينما توافد الزائرون على المنتجع لحضور احتفالية العام الجديد، كتب الرئيس الأمريكي مجموعة من التغريدات عن موضوعات مختلفة بشأن حاكم كاليفورنيا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى عكس العام الماضي، فتح ترامب أبواب منتجع مارالاجو للجميع هذه السنة، إذ أوضحت "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي لم يدعو كثيرين إلى الاحتفال رفقة عائلته العام الماضي.

بعد إجابة ترامب لآخر سؤال، سأل أحد الصحفيين ميلانيا ترامب، والتي لا تزال حتى الآن صامتة، عن أمنيتها للعالم الجديد فأجابته مُبتسمة "السلام في العالم".