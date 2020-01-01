الخلاف بين إندونيسيا والصين يزداد عمقا بسبب النزاعات البحرية

جاكرتا- (د ب أ):

ردت إندونيسيا على الصين اليوم الأربعاء فيما يتعلق بمطالبات بكين بما تصفه بأنه حقها في صيد الأسماك في بحر ناتونا المتاخم لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشكل أكبر .

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن صيادي الصين يصطادون منذ فترة طويلة في المياه القريبة من جزر نانشا الواقعة في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي.

واستدعت إندونيسيا السفير الصيني في جاكرتا أمس الأول الاثنين بسبب تقارير تفيد بأن عشرات من سفن الصيد وسفن خفر السواحل الصينية شوهدت وهي تمارس الصيد بصورة غير قانونية في بحر ناتونا في ديسمبر.

وقالت إندونيسيا في بيان اليوم الأربعاء إن "ادعاءات الصين التاريخية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا على أساس أن الصيادين الصينيين يمارسون (الصيد) منذ فترة طويلة في (هذه) المياه هو أمر أحادي الجانب، وليس له أساس قانوني، ولم يتم الاعتراف به من قبل في اتفاقية يونكلوس (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) عام 1982".

ووقعت مواجهات بين سفن إندونيسية وصينية قبل ذلك في المياه الغنية بالموارد.

وكان من بين أسوأ هذه المواجهات ما حدث في مارس 2016 عندما صدمت سفينة لخفر السواحل الصيني سفينة دورية إندونيسية كانت تسحب قارب صيد صيني تم ضبطه في بحر ناتونا.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا – وهو ما يثير غضب الكثير من الدول الأخرى المطلة على البحر.