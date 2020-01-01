عطلة على القمر وثورة الروبوت.. توقعات البشر لـ2020 لم تتحقق

كتبت- هدى الشيمي:

امتلأ التاريخ بالتوقعات وكثرت الأقاويل عن المشاريع الخيالية التي سوف يشهدها عام 2020، والتي ثبت أن أغلبها محض خيال مع دخول العالم العقد الثاني في الألفية الثالثة، بأن البشر سوف يعيشون في عالم تسيطر عليه التكنولوجيا، نتناول الطعام على شكل حبوب أدوية، وننتقل بالمركبات الفضائية، ونعيش في منازل من زجاج، ونقوم برحلات للفضاء وكأننا ذاهبون إلى بلد آخر.

وفقاً للعديد من الخبراء والباحثين البارزين والعلماء المستقبليين، فإنه كان من المقرر أن نصل إلى كوكب بلوتو، وتقوم الروبوتات ببعض الأعمال مثل غسل الصحون والملابس، وأن يكون الانسان قادراً على عيش 150 عامًا بحلول عام 2020.

في عام 1964، صدر تقرير عن مؤسسة راند الأمريكية، منظمة غير ربحية، يحمل توقعات حوالي 82 باحثاً وعالماً في مختلف المجالات لما سوف يحدث في العالم بداية من الثمانينيات ووصولاً إلى العقد الثاني من الألفية الثالثة.

توقع الباحثون إنه بحلول الثمانينيات سوف تبدأ الروبوتات بالعمل في المنازل، وسوف يصل البشر إلى القمر، وفي عام 1995 سوف يتمكن العلماء من زيادة عمر الإنسان بصورة صناعية لأكثر من 50 عامًا، وفي 1998 سيكون بالإمكان تسجيل المعلومات مباشرة في عقل الإنسان، وفي 1999 ستصل قوات عسكرية إلى القمر، وفي عام 2000 سيكون هناك قدرة على التواصل مع من يعيشون خارج الأرض، وفي عام 2015 سوف يتمكن البشر من السفر عبر الزمن من خلال الدخول في غيبوبة طويلة، وفي عام 2020 سوف يربي البشر القرود الكبيرة وغيرها من الحيوانات كي تقوم بالأعمال التي يعتبرونها دونية ولا ترقى لعبقرتيهم، مثل جمع القمامة وقيادة السيارات وغيرها.

تأخر ثورة الروبوتات

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية جامعة إيلون أشارت في تقرير صدر عنها عام 2006 إلى أن المستقبليين وخبراء التكنولوجيا يقولون إنه بحلول 2020 سوف تغدو الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي جزء طبيعي ومقبول في حياة البشر، وربما يتولون المسؤولية الكاملة للقيام بالعمل البدني.

ذهب عالم المستقبل البريطاني إيان بيرسون إلى ما هو أبعد من ذلك، قال لصحيفة أوبزرفر البريطانية في عام 2005، إنه من المتوقع اختراع جهاز حاسب آلي قادر على الشعور والإحساس ولديه مستويات فائقة من الذكاء قبل عام 2020.

وتابع: "سوف يكون لديه قدر كبير من المشاعر، إذا كان على متن طائرة فسوف يشعر بالرعب أثناء عملية الإقلاع، وسوف يخشى امكانية حدوث تصادم، لذلك سوف يفعل أي شيء لابقاء الطائرة في أمان".

لم يقض الإنسان العطلة على القمر

تنبأ الباحثون والعلماء بقدرة البشر على قضاء عطلة على القمر والكواكب الأخرى لعقود طويلة. قالت لورا فورزيك، مؤسسة شركة لاستشارات الفضاء، إلى أن العلماء والباحثين توقعوا في الستينيات والسبعينيات أن سياحة الفضاء مسألة سوف تتحقق في 2020، لذا تناولت الكثير من الأفلام التي عُرضت خلال هذه الفترة هذه المسألة.

قالت "سي إن إن" إن الأمر بدى قابل للحدوث في عام 2009، عندما أعرب العلماء والشركات عن رغبتهم في جعل العشرة أعوام الماضية عقد سياحة الفضاء.

من بين هؤلاء العلماء كان إريك أندرسون الذي قال عام 2009 إنه بحلول 2020، سوف يتمكن المواطنين من السفر إلى القمر.

وأطلق إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا وسبيس إكس، العنان لطموحه وأحلامه، وقال إنه بحلول 2020 سوف يتمكن الانسان من السفر إلى المريخ صحبة أفراد آخرين.

ذكرت "سي إن إن" أن رؤية ماسك لتأسيس صاروخ "بيج فالكون" تضمنت خطط لتأسيس قاعدة على القمر تسمح للناس بالسفر ذهاباً واياباً إلى هناك.

إلا أن سياحة الفضاء لم تحقق سوى القليل من النجاح، ولا تزال قدرة الإنسان على الإبحار في الفضاء بعيدة المنال، حسب سي إن إن فإن هناك سبعة أشخاص فقط دفعوا مبالغ مادية كي يكونوا أول من يسافر إلى الفضاء في القرن الحادي والعشرين، ولكن رحلتهم تأجلت في عام 2009.

يعني هذا التأخير، وفقاً للشبكة الأمريكية، أن المئات الآخرين الذين سجلوا اسمائهم في قوائم سياحة الفضاء سوف تبقى مؤجلة لأجل غير مُسمى.

لا توجد حواسيب مخفية في كل مكان

مع بداية الألفينات توقع العلماء أن تكون أجهزة الكمبيوتر غير مرئية، ومتواجدة في كل مكان وبأحجام مُختلفة، بإمكانك العثور عليها على الجدران أو الطاولات أو الكراسي والملابس والمجوهرات بحلول عام 2020.

كذلك توقع الباحثون أن تُستبدل الهواتف المحمولة بنظارات ذكية أو عدسات للعين بها قدرة على التواصل مع الأشخاص، وهو ما جذب صنّاع الأعمال الدرامية، وعرضوه في الكثير من أعمالهم، حاولت شركة جوجل إنتاج نظارات مماثلة ولكنها لم تجذب انتباه الجمهور.