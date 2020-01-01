انسحاب المحتجين العراقيين من أمام السفارة الامريكية في بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء ببدء الانسحاب التدريجي للمحتجين العراقيين من أمام السفارة الامريكية في بغداد.

ودعت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية.

وقال بيان للهيئة إن هذه الدعوة تأتي "حفاظًا على هيبة الدولة" ، مشيرا إلى أن رسالة الجماهير المتواجدة هناك وصلت .

و ثمن البيان :"موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".

من جانب آخر ، ذكر شهود عيان أن موقع الاعتصام شهد اكتظاظا جماهيريا كبيرا غصت به الساحة المقابلة لمبنى السفارة الأمريكية فيما شوهد وصول تعزيزات عسكرية محمولة على عجلات عسكرية كبيرة إلى المكان وسط تحليق للمروحيات الامريكية في سماء المنطقة.

ودعت شخصيات عبر مكبرات الصوت المحتجين الى عدم الاقتراب من السياج الخارجي للسفارة ، حسب شهود عيان.