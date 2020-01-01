جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة إرسال قوات إلى ليبيا

اسطنبول- (د ب أ):

تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدا الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية، بأنه من المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت.

وكان البرلمان التركي قد دخل - عقب مداولات الموازنة - في عطلة رسمية بدأت في 21 من ديسمبر الماضي، وتستمر حتى السابع من ديسمبر من عام 2020.