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إيران تستدعي راعي المصالح الأمريكية للاحتجاج على سياساتها في المنطقة

02:34 م الأربعاء 01 يناير 2020
إيران تستدعي راعي المصالح الأمريكية للاحتجاج على سياساتها في المنطقة

إيران

طهران- (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء السفير السويسري في طهران، بوصفه راعيا للمصالح الأمريكية في إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران أبلغت الدبلوماسي السويسري باحتجاجها على السياسات الأمريكية في المنطقة.

كما أبلغته "احتجاج إيران الشديد على تصريحات المسؤولين الأمريكيين المنتهكة لميثاق الأمم المتحدة والمثيرة للحروب".

ووفقا للوكالة الإيرانية، فقد طالب مساعد وزير الخارجية الإيراني محسن بهاروند من راعي المصالح الأمريكية في إيران بإبلاغ الولايات المتحدة "باحتجاج إيران، وتأكيدها على أن العراق بلد مستقل، والشعب العراقي شعب محب للحرية والاستقلال".

وأضاف بهاروند أن "الجيش الأمريكي تسبب باستشهاد 25 شابا على الأقل من شباب الشعب العراقي وجرح عدد كبير من دون تقديم أبسط دليل عن الذنب الذي ارتكبوه".

ولفت إلى أنه "من الطبيعي أن يبدي الشعب العراقي ردة فعل على الدولة التي تحتل أرضهم وتقتل شبابهم".

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