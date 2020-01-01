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المرصد السوري : 6 قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

02:21 م الأربعاء 01 يناير 2020
المرصد السوري : 6 قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

قصف صاروخي

دمشق / لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ستة مواطنين بينهم معلمة وأربعة أطفال اليوم الاربعاء جراء قصف صاروخي للنظام على مدرسة ومناطق أخرى في بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وحسب المرصد ، شنت طائرات النظام الحربية بعد ظهر اليوم غارات على بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن طائرات حربية روسية استهدفت منذ ساعات محيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية .

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