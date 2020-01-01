رئيس الوزراء البريطاني يعد شعبه بـ"سنة رائعة"

القاهرة- (وكالات):

وعد رئيس الوزراء البريطاني شعبه بـ"سنة رائعة وعقد من الزمن غير عادي"، وأكد أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون الذي فاز بأكثرية برلمانية كبيرة في انتخابات 12 ديسمبر الماضي، في رسالة بمناسبة حلول العام الجديد، إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجروح التي فتحها الاستفتاء.

وأضاف زعيم حزب المحافظين: "بينما نقول وداعا للعام 2019، يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا إلى الوراء كثيراً. الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب، وسيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج. لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر".

وحصل جونسون على موافقة مبدئية على اتفاقه للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وستبدأ المراحل الأخيرة من عملية المصادقة عليه عندما يعود المشترعون من عطلة نهاية السنة من أجل إتمام الخروج في 31 يناير.

وسيبدأ جونسون بعد ذلك محادثات لصَوغ علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعدما قال إن هذه المفاوضات لن تمتد إلى ما بعد نهاية 2020.