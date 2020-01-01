خامنئي ردا على واشنطن: عندما نتخذ قرارا بمحاربة أي دولة سنفعل ذلك جهارا

طهران- (د ب أ):

رد المرشد الإيراني علي خامنئي على الاتهامات الأمريكية بالمسؤولية عن التطورات في محيط السفارة الأمريكية في بغداد بالقول إن إيران "عندما تتخذ قرارا بمحاربة أي دولة فإنها ستفعل ذلك جهارا"، وأدان في الوقت نفسه الهجوم الأمريكي على مقار كتائب حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"انظروا ماذا يفعلون (الأمريكيون) في العراق وسورية. إنهم ينتقمون من الحشد الشعبي لأنه قضى على تنظيم داعش".

وردا على الاتهامات الأمريكية، قال خامنئي :"عندما تتخذ الجمهورية الإسلامية قرارا بمعارضة ومحاربة أي دولة، ستفعل ذلك جهارا".

وأشار إلى أن "الشعوب في سوريا والعراق وأفغانستان مستاءة من الأمريكيين، وهذا الاستياء ... هو نتيجة طبيعية للإجراءات السياسية والأمنية الأمريكية في المنطقة".

وأكد أن ما يحدث في العراق هو "نتيجة لاشمئزاز الشعب العراقي من الأمريكيين"، معتبرا أنه "من السذاجة والوقاحة أن ترى واشنطن كل الغضب العراقي ضدها هو بفعل إيران".