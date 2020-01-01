أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

خامنئي ردا على واشنطن: عندما نتخذ قرارا بمحاربة أي دولة سنفعل ذلك جهارا

12:55 م الأربعاء 01 يناير 2020
خامنئي ردا على واشنطن: عندما نتخذ قرارا بمحاربة أي دولة سنفعل ذلك جهارا

آية الله علي خامنئي

طهران- (د ب أ):

رد المرشد الإيراني علي خامنئي على الاتهامات الأمريكية بالمسؤولية عن التطورات في محيط السفارة الأمريكية في بغداد بالقول إن إيران "عندما تتخذ قرارا بمحاربة أي دولة فإنها ستفعل ذلك جهارا"، وأدان في الوقت نفسه الهجوم الأمريكي على مقار كتائب حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"انظروا ماذا يفعلون (الأمريكيون) في العراق وسورية. إنهم ينتقمون من الحشد الشعبي لأنه قضى على تنظيم داعش".

وردا على الاتهامات الأمريكية، قال خامنئي :"عندما تتخذ الجمهورية الإسلامية قرارا بمعارضة ومحاربة أي دولة، ستفعل ذلك جهارا".

وأشار إلى أن "الشعوب في سوريا والعراق وأفغانستان مستاءة من الأمريكيين، وهذا الاستياء ... هو نتيجة طبيعية للإجراءات السياسية والأمنية الأمريكية في المنطقة".

وأكد أن ما يحدث في العراق هو "نتيجة لاشمئزاز الشعب العراقي من الأمريكيين"، معتبرا أنه "من السذاجة والوقاحة أن ترى واشنطن كل الغضب العراقي ضدها هو بفعل إيران".

علي خامنئي السفارة الأمريكية بغداد إيران حزب الله العراقي الحشد الشعبي

الخبر التالى:

رئيس الوزراء البريطاني يعد شعبه بـ"سنة رائعة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدأ تطبيقها اليوم.. كل ما تريد معرفته عن باقات الإنترنت الأرضي الجديدة