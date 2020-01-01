شرطة تركيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش

أنقرة- (د ب أ):

ذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم شرقي تركيا، لهم صلة بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها بسبب قيود في الحديث إلى وسائل الإعلام إن الشرطة بإقليم مالاطيا شرق البلاد ألقت القبض على أربعة أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون في عمليات متزامنة بسبب ما يزعم عن عمليات إرهابية ضد الجماعة.

وكانت تركيا قد اعترفت بأن داعش جماعة إرهابية في عام 2013 .

ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجوم من قبل عناصر داعش عدة مرات، من بين ذلك 10 هجمات انتحارية وسبعة تفجيرات وأربعة هجمات مسلحة، أسفرت عن مقتل 315 شخصا وإصابة المئات.

وردا على ذلك، شنت تركيا عمليات للجيش والشرطة داخل البلاد وخارجها لمنع وقوع هجمات إرهابية.