أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

المرصد السوري: قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي

12:30 م الأربعاء 01 يناير 2020
المرصد السوري: قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي

أرشيفية

دمشق / لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء بسقوط قتيلين اثنين وعدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سورية .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان صحفي اليوم ، إن آلية مفخخة انفجرت في البلدة صباح اليوم ما أدى لمقتل اثنين وسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

وأشار إلى أن 21 انفجاراً ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية - التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر الماضي، وحتى أواخر شهر ديسمبر الماضي .

ولفت المرصد إلى أن التفجيرات انحسرت في مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

المرصد السوري حقوق الإنسان ريف الرقة انفجار القوات التركية

الخبر التالى:

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وصقيع ورياح.. توقعات طقس أول 3 أيام في 2020