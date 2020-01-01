طائرتا تجسس أمريكيتان تراقبان كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد

سول- (د ب أ):

ذكر موقع الكتروني لرصد حركة الطيران أن طائرتي تجسس أمريكيتين حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية في اليوم الأول من العام الجديد اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن موقع "إيركرافت سبوتس" الالكتروني قوله إن طائرة من طراز آر.سي-135 دبليو ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الأمريكي انطلقت من قاعدة "كادينا" الجوية اليابانية في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا (بالتوقيت الكوري) في مهمة في البحر الشرقي، بينما توجهت طائرة طراز "إي.بي-3 إي" تابعة للبحرية الأمريكية أيضا فوق كوريا الجنوبية بارتفاع 25 ألف قدم.

جاء ذلك بعد أن ذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون أنه ليس هناك أي سبب للوفاء بتعهده لوقف التجارب النووية والصاروخية طويلة المدى وسيشهد العالم "سلاحا استراتيجيا جديدا" تملكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

وتراقب الولايات المتحدة عن كثب كوريا الشمالية منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي أن الأمر يعود للولايات المتحدة أي هدية كريسماس تريد الحصول عليها، مما أثار قلقا بأن النظام يمكن أن يستأنف اختبار الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية عابرة للقارات.