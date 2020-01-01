أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

طائرتا تجسس أمريكيتان تراقبان كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد

12:29 م الأربعاء 01 يناير 2020
طائرتا تجسس أمريكيتان تراقبان كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد

طائرة تجسس أمريكية

سول- (د ب أ):

ذكر موقع الكتروني لرصد حركة الطيران أن طائرتي تجسس أمريكيتين حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية في اليوم الأول من العام الجديد اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن موقع "إيركرافت سبوتس" الالكتروني قوله إن طائرة من طراز آر.سي-135 دبليو ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الأمريكي انطلقت من قاعدة "كادينا" الجوية اليابانية في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا (بالتوقيت الكوري) في مهمة في البحر الشرقي، بينما توجهت طائرة طراز "إي.بي-3 إي" تابعة للبحرية الأمريكية أيضا فوق كوريا الجنوبية بارتفاع 25 ألف قدم.

جاء ذلك بعد أن ذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون أنه ليس هناك أي سبب للوفاء بتعهده لوقف التجارب النووية والصاروخية طويلة المدى وسيشهد العالم "سلاحا استراتيجيا جديدا" تملكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

وتراقب الولايات المتحدة عن كثب كوريا الشمالية منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي أن الأمر يعود للولايات المتحدة أي هدية كريسماس تريد الحصول عليها، مما أثار قلقا بأن النظام يمكن أن يستأنف اختبار الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية عابرة للقارات.

طائرة تجسس أمريكية سول كوريا الشمالية العام الجديد شبه الجزيرة الكورية

الخبر التالى:

المرصد السوري: قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وصقيع ورياح.. توقعات طقس أول 3 أيام في 2020