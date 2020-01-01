مقتل 31 في هجمات لطالبان على قوات الأمن الأفغانية

كابول- (د ب أ):

قُتل 31 عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة طالبان في ثلاثة أقاليم شمالي البلاد.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، إبراهيم خير أنديش وأفضال حامد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عنصرا من حركة طالبان تظاهر بأنه رجل شرطة ساعد في تسهيل هجوم أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة في قاعدة تقع على طريق سريع يربط بين مدينتي مزار وشبرغان في إقليم بلخ مساء أمس الثلاثاء.

وفي إقليم قندوز، هاجم عناصر طالبان ثلاث نقاط تفتيش على الأقل في منطقة "داشت-اي-ارشي" الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، صفي الله أميري وفوزية يفتالي.

وفي منطقة داراكاد بإقليم تخار، دمرت طالبان مركبة عسكرية خلال مهمة دورية وقتلت ثمانية من أفراد قوات الامن الأفغانية أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكره عضو المجلس المحلي، مير أحمد قاسم.

وتم تأكيد هذا الرقم من قبل عضو مجلس محلي آخر.

ويشهد شمالي البلاد بعضا من أعنف الاشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل المئات في الجانبين خلال العام الماضي.

ووقعت أحدث الهجمات فيما يناقش وفدا الولايات المتحدة وحركة طالبان تقليصا محتملا للعنف في الدولة المضطربة.

ورفضت طالبان في وقت سابق تقارير إعلامية بأن وقفا لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة.