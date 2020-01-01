بعدسة مصراوي- احتفالات رأس السنة في لوس أنجلوس‎

للمرة الأولى منذ 97 عامًا.. السعودية تشهد "كسوفًا حلقيًا" (صور)

تصوير- جلال المسري:

احتفل الأمريكيون في مدينة لوس أنجلوس ببدء العقد الثاني في الألفية الثالثة، مع حلول منتصف الليل بالعام الجديد.

كما احتفل حشد هائل من الأشخاص في نيويورك بقدوم العام الجديد في ساحة "تايمز سكوير"، حيث تابعوا هبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني الأخيرة حتى انتصف الليل ليبدأ عام 2020 في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتدفق نحو مليون شخص على تايمز سكوير، وهي منطقة تتألف من عدة مبان حول وسط مانهاتن. وتابع الاحتفالات ملايين آخرين عبر شاشات التليفزيون التي نقلتها مباشرة من الساحة.