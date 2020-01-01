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بدء أعمال اجتماعات اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان

10:40 ص الأربعاء 01 يناير 2020
بدء أعمال اجتماعات اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان

إيران وباكستان

طهران- (د ب أ):

بدأت صباح اليوم الأربعاء اجتماعات اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان، بمشاركة ممثلين عن البلدين.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين البلدين سيعقد على مدار ثلاثة أيام، وسيناقش المشاركون قضايا حدودية عديدة بما في ذلك مشاكل وقضايا الحدود المشتركة بين البلدين والتنسيقات والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بين إيران وباكستان تشهد عمليات تهريب وحوادث أمنية متكررة، كان من بينها هجوم تعرضت له دورية لحرس الحدود الإيراني ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم.

إيران باكستان طهران

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