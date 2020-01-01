مليون محتفل يرحبون بالعام الجديد في ساحة تايمز سكوير في نيويورك

نيويورك- (د ب أ):

احتفل حشد هائل من الأشخاص في نيويورك بقدوم العام الجديد في ساحة "تايمز سكوير"، حيث تابعوا هبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني الأخيرة حتى انتصف الليل ليبدأ عام 2020 في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتدفق نحو مليون شخص على تايمز سكوير، وهي منطقة تتألف من عدة مبان حول وسط مانهاتن. وتابع الاحتفالات ملايين آخرين عبر شاشات التليفزيون التي نقلتها مباشرة من الساحة.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة أيضا لتأمين الاحتفالات مثلما حدث في الأعوام الماضية.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في تغريدة: " إذا كنت ستأتى إلى تايمز سكوير لمشاهدة هبوط الكرة؟ فإن عليك أن تتوقع رؤية تواجد مكثف للشرطة، بما في ذلك عناصر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لشرطة نيويورك المدربين على أعلى مستوى، حيث نضمن سلامة كل شخص يحضر فعالية الليلة".

وتستضيف المدينة بشكل تقليدي العديد من عروض عشية العام الجديد، وتعتبر مركز احتفالات ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة.