مسؤول إيراني ينتقد وزير الخارجية الأمريكي بشأن الانتخابات البرلمانية في طهران

طهران أول- (د ب أ):

انتقد مسؤول إيراني تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن النظام الإيراني بدأ في التلاعب في الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقررة في فبراير القادم.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي على موقع تويتر :"بومبيو قال بما أن أهلية ألف شخص رفضت في إيران لذا فإن هناك تلاعبا يجري في الانتخابات، ولكن عليه أن يجيب على السؤال التالي وهو أنه في الانتخابات الأمريكية ما هو عدد الأفراد الذين ترفض أهليتهم في الدكتاتورية الحزبية؟".

وكان بومبيو كتب :"انتخابات البرلمان الإيراني ستجرى بعد شهرين، إلا أن النظام بدأ بالفعل في التلاعب من خلال رفض أهلية أكثر من ألف مرشح. نقف مع الشعب الإيراني، الذي يسعى ببساطة إلى أن تُسمع أصواته".

ومن المقرر أن تقام انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي تزامنا مع الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 .