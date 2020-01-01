عاهل البحرين يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

المنامة - (د ب أ):

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الرامية إلى ازدهارها وتطورها في جميع المجالات".

وأكدت أن الاتصال تضمن "التأكيد على التقاء المواقف بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا على المستويين الإقليمي والدولي".