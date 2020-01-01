باكستان:ارتفاع عدد المصابين في كراتشي جراء إطلاق النار احتفالا برأس السنة إلى 14 شخصا

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء إطلاق النار احتفالا برأس السنة في مناطق متفرقة من مدينة "كراتشي" الباكستانية، إلى 14 شخصا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن من بين المصابين ثلاث سيدات وطفلة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت القناة أن الشرطة الباكستانية اعتقلت شخصا على خلفية الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.