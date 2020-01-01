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مقتل عنصرين من الجيش الهندي في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين باكستانيين بكشمير

08:39 ص الأربعاء 01 يناير 2020
مقتل عنصرين من الجيش الهندي في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين باكستانيين بكشمير

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلن مسئولون هنود أن عنصرين من أفراد الجيش لقيا حتفهما إثر تبادل لإطلاق نار مع مسلحين باكستانيين اليوم الأربعاء على طول خط المراقبة في مقاطعة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن هؤلاء المسئولين قولهم إنه تم اعتراض المسلحين أثناء محاولتهم الدخول للهند من الشطر الباكستاني لإقليم "كشمير"، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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مسلحين باكستانيين إطلاق نار الجيش الهندي

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